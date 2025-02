Lanazione.it - Ambrosiana, che storia. Piano di idee per rinascere

Una società gloriosa, che ha attraversato mezzo secolo di calcio pratese e che ha avuto fra le sue fila anche un giovanissimo Paolo Rossi. E che, ad oltre due decenni dalla cessazione effettiva dell’attività (a seguito della fusione con la Zenith nel 2004) potrebbe: si tratta dell’, un nome che tanti ex-giocatori dilettanti, allora ragazzini ed oggi ultracinquantenni (o più) non hanno mai dimenticato. E l’iniziativa è partita proprio da un piccolo gruppo di ex-giocatori: la prima riunione della "rinascita" si è svolta poco più di un mese fa in un locale viale della Repubblica. All’incontro hanno partecipato una mezza dozzina di partecipanti e sono state poste le basi sulle quali continuare a lavorare in vista delle prossime settimane. "Un’idea nata in realtà qualche anno fa, passando davanti a quello che fu il campo dell’al Soccorso – ha spiegato Francesco Magnini, uno dei promotori dell’iniziativa – lo scorso dicembre ci siamo ritrovati con alcuni ex-giocatori, come Longo e Rimbotti che hanno giocato nell’negli anni ‘60.