Ilgiorno.it - Ambra, travolta e uccisa. Braccialetto al pirata

Non può più fare del male a nessuno ildella strada che pochi giorni prima di Natale ha investito e uccisosul controviale della Statale 36 a Nibionno. Il manovale di 49 anni di Carate Brianza che la sera di domenica 22 dicembre ha falciato la 29enne di PasturoDe Dionigi, abbandonandola poi sul ciglio della strada, ora è rinchiuso in casa, ai domiciliari. Ed è sorvegliato 24 ore su 24: gli è stato infatti applicato ilelettronico per controllare che non evada e non guidi più. A deciderlo è stato il giudice delle indagini preliminari dopo averlo interrogato l’altro ieri e aver esaminato il caso. "Il gip, a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’interrogatorio preventivo sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, ha disposto gli arresti domiciliari con apposizione delelettronico", spiega il procuratore capo, Ezio Domenica Basso.