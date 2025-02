Lanazione.it - Ambiente, Empoli tra i quattro comuni “Plastic free”

, 4 febbraio 2025 – Sono 122 i2025 che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. L’elenco di borghi, paesi e città italiane che hanno superato la valutazione diOnlus, basata su ben 23 punti, è stato svelato a Montecitorio, in una conferenza stampa alla presenza dell’On. Mauro Rotelli, presidente della Commissione, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei deputati, e dei vertici dell’associazione ambientalista.della Toscana:nell’ambito della Città Metropolitana; Follonica in provincia di Grosseto; Pisa e Vicopisano in provincia di Pisa.