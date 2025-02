Europa.today.it - "Amare da morire", perché vedere la serie comedy spagnola che mescola gioia e dolore

Leggi su Europa.today.it

Dal 5 febbraio su Apple TV+ è in uscitada(titolo originale A Muerte, titolo internazionale Love You to Death),tvdi genere commedia romantica, con una punta di dramma, creata e diretta dal regista catalano Dani de la Orden, che in passato ha diretto undici episodi.