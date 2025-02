Ilrestodelcarlino.it - Alunni, la seconda chance: "Stop alla fuga dai banchi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono sempre più numerosi gli adolescenti delle ultime generazioni che già nel corso del primo anno, dopo pochi mesi dall’inizio delle lezioni, si accorgono di aver intrapreso un percorso non adatto a loro. Le scuole fanno tanto per orientarli con Open day, visite guidate, colloqui di orientamento, ma molte famiglie sostengono che servirebbe più tempo. Dal mese di settembre ad oggi, al Remo Brindisi abbiamo accolto circa 15 studenti di altre scuole superiori, per evitare la dispersione scolastica e perché ci dispiace non poter dar loro unaopportunità". A parlare è Pierlia Stimolo, dirigente dell’istituto Remo Brindisi, da quest’anno preside anche del Comprensivo di Codigoro. "Molti sono quelli che si erano orientatimeccatronica – così descrive la situazione – e poi hanno preferito l’approccio più laboratoriale del nostro indirizzo di Manutenzione e assistenza tecnica, dopo aver saputo dai loro ex compagni delle medie che da noi si fa davvero lezione nei laboratori elettrici e meccanici, si lavora al tornio e con le macchine utensili e, ine in terza, si imparano le diverse tecniche della saldatura.