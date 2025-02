Lanotiziagiornale.it - Altro che risposta decisa, l’Ue si è già piegata a Trump sui dazi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

A parole lasarà. Nei fatti, però,sembra già pronta a piegarsi a Donaldpur di evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Il vertice di lunedì suiche gli Usa potrebbero imporre all’Europa ha visto gli Stati divisi. La politica commerciale è competenza della Commissione e per questo è Ursula von der Leyen che prova a dettare la linea, parlando della necessità di un “dialogo robusto ma costruttivo con gli Stati Uniti”.La presidente della Commissione assicura che“risponderà con fermezza”, se necessario. Ma Bruxelles si aspetta anche che, alla fine, tratterà come fatto con Messico e Canada. Ma se la Francia si dice favorevole a ritorsioni europee in caso di, la realtà è che Bruxelles, per ora, in parte ha già ceduto. Di fatto nel summit di lunedì i leader europei si sono già piegati a, sostenendo la necessità di un maggiore impegno per l’acquisto di gas e di armi dagli Usa, proprio come vuole il tycoon.