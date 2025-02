Almasriopposizione ripete | venga Meloni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.55 Sulla vicenda Almasri l'opposizione insiste e alla Camera,dopo le informative di Nordio e Piantedosi, chiede che sia la premier a riferire in Parlamento. I ministri hanno dato "risposte non esaustive" su "linee diverse" e "oggi ribadiamo la nostra richiesta: avere qui in Aula una informativa urgente della presidente del Consiglio", ha detto la capogruppo del Pd, Braga. "Nordio ha sbugiardato la premier e lei deve venire in Aula, non può nascondersi dietro i suoi servi",dice Ricciardi M5S.Stessa richiesta Avs,Iv e Azione.