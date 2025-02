AlmasriNordio | Non sono un passacarte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.50 "Il 18 gennaio la Cpi emetteva un mandato di arresto internazionale nei confronti di Almasri.Trasmesso dall'Interpol senza richiesta di estradizione". Così il ministro della Giustizia Nordio durante l'informativa alla Camera. "stato informato quando Almasri era stato già arrestato". Il ministro "non è un",dice Nordio."Atto della Cpi manca di coerenza. Era nullo, in lingua inglese e con vari allegati in arabo", con "incomprensibili salti logici sui crimini di Almasri".A Bonelli,di Avs, "non avete letto le carte".