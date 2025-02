Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Unterberger: “Cavilli formali? Non mi interessano, voglio sapere se chi ha violentato un bambino resterà impunito per colpa dell’Italia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La vostra ricostruzione non convince affatto. Mi chiedo se, prima di riferire in Parlamento, vi siete parlati. Avete detto l’uno il contrario dell’altro”. Inizia così l’intervento in Senato di Julia, Presidente del Gruppo per le Autonomie, dopo l’informativa di Nordio e Piantedosi sul caso. La senatrice sottolinea che Nordio “ha elencato una serie di” per il mancato arresto, senza però dire “nulla sulla sostanza”. Ed evidenzia: “Sinceramente non trovo essenziale seabbia commesso i suoi reati dal 2011 o dal 2015. Mi interessase un torturatore, uno che haundi 5 anni, goda di impunità per. Trovo grave – sottolinea – che nella sua arringa difensiva digetti addirittura discredito sulla Corte Penale Internazionale, di cui l’Italia è un Paese fondatore.