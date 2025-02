Ilfattoquotidiano.it - Almasri, Schlein a Nordio: “Parla come l’avvocato di un torturatore. Meloni? Presidente del coniglio, si fa coprire le spalle dai ministri”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ministro, lei non hato da ministro in quest’aula ma da avvocato difensore di un“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenendo nell’aula della Camera dopo l’informativa deidella Giustizia e dell’Interno Carloe Matteo Piantedosi sul caso. La leader del Pd ha poi attaccato la premier, definendola “del”: “Questa è una giornata triste per la democrazia. Isono in aula aledelladel Consiglio. SI sono degnati di venire dopo due settimane ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgiae invece ancora una volta manca di rispetto a quest’aula e al Paese. Non può pensare di cavarsela con le diretta su Instagram perché deve rispondere non ai suoi follower ma al Paese”.L'articolo: “di un