Almasri Nordio Dalla Corte Penale Internazionale un pasticcio

ROMA (ITALPRESS) – “È stata lache si è corretta, non sono io che ho rilevato dei difetti. Lali ha rilevati, ha cercato di cambiarli cinque giorni dopo perché si era accorta che aveva fatto un immenso”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, durante l’informativa urgente del Governo in merito all’espulsione del libicoin Aula alla Camera. “La ragione di questofrettoloso sarà discussa, sarà forse trovata e sarà sospettata in altre sedi o in altre situazioni – ha sottolineato il ministro -. Non so perché abbiano agito in un modo così frettoloso da sbagliare completamente un atto così solenne come un mandato di cattura, comunque è mia intenzione attivare i poteri che la legge mi riconosce e chiedere allauna giustificazione circa le incongruenze”.