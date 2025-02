Almasri Nordio Dalla Corte Penale Internazionale un pasticcio il ministro non è un passacarte

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Il 18 gennaio del 2025 laemetteva un mandato di arrestonei confronti di: il mandato di arresto veniva eseguitoDigos di Torino domenica 19 gennaio 2025 alle ore 9:30. Una notizia informale dell’arresto veniva trasmessa via email da un funzionario dell’Interpol a un dirigente del dipartimento degli affari di giustizia del nostro Ministero alle ore 12:37 sempre di domenica 19 gennaio. Si trattava di una comunicazione assolutamente informale di poche righe, priva di dati identificativi e priva del provvedimento in oggetto e delle ragioni sottese: non era nemmeno allegata la richiesta di estradizione”. Lo ha detto ildella Giustizia, Carlo, durante l’informativa urgente del Governo in merito all’espulsione del libicoin Aula alla Camera.