Almasri non è un caso, il tesoriere Pd sì. FdI: "Sui migranti non diano lezioni di moralità"

Non esiste un: lo argomentano in maniera lucida e inoppugnabile i ministri Nordio e Piantedosi nelle loro informative alla Camera e al Senato. Il Guardasigilli definisce “un pasticcio” la richiesta formulata dalla Corte penale internazionale, ribadendo che “il ministro della Giustizia non è un passacarte” del tribunale dell’Aja. Piantedosi ricorda al Parlamento la linea prioritaria del governo e cioè che “è stata tutelata la sicurezza dello Stato”. Questione di interesse nazionale, dunque, che non andava strumentalizzata. Ma le opposizioni hanno preferito anticipare il Carnevale con coreografie a effetto e telegenici interventi sempre sull’orlo della crisi di nervi. All’opposizione “almodovariana”, il centrodestra ha replicato riportando al centro del dibattito i crudi fatti.