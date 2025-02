Liberoquotidiano.it - Almasri, l'assalto delle opposizioni alla Meloni. Bonelli apre il fuoco fuori dall'aula : "Siete complici" | Diretta Camera

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi è la giornata die dell'al governo. Alle 12.15i ministri degli Interni Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio intervengono ina Montecitorio per l'informativa sul caso del funzionario libico oggetto di mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, arrestato a Torino, scarcerato e rimpatriato a Tripoli con volo di Stato. Non ci sarà la premier Giorgia. La seduta si sposterà poi al Senato, quando nel pomeriggio ci sarà latelevisiva come richiesto dal centrosinistra. Qui di seguito, ladel dibattito parlamentare: Ore 12.22 - Gasparri a La7, "non ha mai detto che avrebbe riferito in" "Il governo non ha mai detto che non avrebbe riferito in. La discussione era nata nei giorni scorsi quando, di frontedisponibilità immediata del Ministro dei rapporti con il Parlamento, essendo arrivata la comunicazione di questa indagine, perché non era un avviso di garanzia ma la comunicazione di una denuncia, si è creato un ingorgo di richieste e, ovviamente, i ministri ed il governo dovevano capire a chi rispondere prima, semagistratura o al Parlamento.