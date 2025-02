Notizie.com - Almasri, è scontro totale in Parlamento: Nordio e Piantedosi non bastano. “Premier degradata, Meloni venga in Aula”

Leggi su Notizie.com

“In questi minuti stiamo chiedendo che Giorgiain”. I lavori inriprendono dopo giorni di stop ma le opposizioni continuano a chiedere che la premer riferisca insu cosa è accaduto nella vicenda, èinnon. “in” (Ansa Foto) – notizie.comErano fermi dalla scorsa settimana. Ovvero da quando, all’ultimo minuto, i ministri della Giustizia e dell’Interno, Carloe Matteo, avevano deciso di non presentarsi in. Oggi, martedì 5 febbraio, è stato il giorno delle “spiegazioni” per il Guardasigilli e per il capo del Viminale. Dunque, i lavori inriprenderanno: “Nei prossimi giorni li gestiremo con responsabilità come abbiamo sempre fatto, ma il nostro obiettivo resta quello di avere lain