Iltempo.it - Almasri, Capezzone: "Polpetta avvelenata per l'Italia". Chi mette nel mirino

Il caso del generale libicoinfiamma prima la politica e poi i salotti televisivi. Daniele, ospite a 4 di sera, non ha usato giri di parole e, per commentare le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e le reazioni delle opposizioni, ha detto: "Bisogna dire aglini il problema tutto intero: qualcuno aveva cercato di cucinare unacontro l'. Una corte internazionale screditatissima aveva cercato di scorrazzare questo signore in giro per l'Europa senza problemi". Oggi Nordio ha infatti spiegato che la comunicazione al ministero è arrivata ad arresto avvenuto e il punto, secondo il direttore editoriale di Libero, sta proprio nelle tempistiche. "Casualmente il cartellino rosso è stato tirato fuori quando è arrivato in. Perché? Per creare la situazione in cui fosse l'ad aprire la vertenza con la Libia", ha continuato, che quindi è passato a scodellare gli scenari che si sarebbero verificati nel caso in cuinon fosse stato rimpatriato.