Allo zoo di Los Angeles arrivano i grifoni del Capo

A partire da oggi, i visitatori dello zoo di Losavranno la possibilità di osservare gli animali noti comedel, una particolare specie di uccello tipica dell’Africa meridionale, come in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Angola e Mozambico.Idel, che sono alti circa un metro e hanno un’apertura alare che può raggiungere i 2,6 metri, eliminano le carcasse che potrebbero portare malattie come la rabbia, il botulismo o l’antrace.