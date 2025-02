Juventusnews24.com - Allenamento Juve: esercitazioni tattiche e partitella. Il menù alla Continassa a due giorni dalla trasferta di Como

di RedazionentusNews24. Ila duedi, gara valevole per la giornata 24Mancano dueprossima sfida in campionato dellantus, impegnata venerdì sera in casa delnell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Di seguito il report sull’di oggi.REPORT – Mancano 2dei bianconeri, che venerdì sera, alle 20.45, affronteranno i lariani nella giornata numero 24 del campionato di Serie A. Il gruppo si è allenato nella mattinata di oggi, focalizzandosi sulle situazioniin vista della partita. Non solo: nel menu di giornatadedicate alle tecnica e, come sempre,finale. Domani giornata di viglia: prima dell’, alle 12, Mister Thiago Motta incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa, visibile in diretta dall’Allianz Stadium, per gli utenti registrati gratuitamente antus.