Allenamento congiunto Napoli-Giugliano risultato e marcatori | Okafor subito al top!

Calcionotizie- Ilha svolto a Castel Volturno uncontro il.Ilcontinua ad allenarsi a Castel Volturno in vista dei prossimi impegni, provando a scacciare dalla mente tutte le distrazioni e le polemiche relative al calciomercato. Con questo intento, è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa Giovanni Manna: chiudere ogni vecchia polemica sul calciomercato, per ricominciare a pensare solo alle prossime partite., tutto sull’Così quest’oggi ilè sceso in campo per un’occasione speciale: oltre alla solita seduta d’allenamnto, i calciatori azzurri hanno anche avuto l’occasione di affrontare ilin un. In campoanche il neo arrivato Noah, con ottimi risultati.