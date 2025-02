Abruzzo24ore.tv - Allarme acqua contaminata: 13 comuni del Pescarese a rischio salute

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Aumento della torbidità dell'nella sorgente Morgia dopo il maltempo: ordinanza di non potabilità per tredicidel, coinvolgendo numerose località e frazioni. A seguito delle recenti condizioni meteorologiche avverse, l'Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca) di Pescara ha rilevato un significativo incremento della torbidità presso la sorgente Morgia. Questo fenomeno ha portato all'emissione di un'ordinanza di non potabilità dell'in tredicidella provincia di Pescara. Le autorità locali hanno vietato l'utilizzo dell'per scopi alimentari fino a nuovacazione, in attesa di ulteriori analisi che confermino il ripristino della qualità idrica. Iinteressati dal provvedimento sono: Abbateggio: intero territorio comunale. Alanno: zone Oratorio Prati, Collerotondo, Sperduto, centro urbano, Case Gobeo, Case.