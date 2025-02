Quifinanza.it - Alitalia torna a volare, Ita Airways potrebbe rilanciare il brand

Leggi su Quifinanza.it

Il marchiore a solcare i cieli. Ita, la compagnia nata dopo la chiusura dello storico vettore italiano, sta valutando la possibilità diil, ancora molto riconosciuto a livello internazionale. Lo ha dichiarato Joerg Eberhart, nuovo Ceo di Ita, sottolineando che il marchio ha un forte valore simbolico ed economico, soprattutto all’estero.La decisione definitiva dipenderà dai risultati finanziari della compagnia: prima di un rilancio ufficiale, l’obiettivo è raggiungere il pareggio di bilancio. Intanto, il logoè già comparso in forma ridotta sugli aerei Ita, come un richiamo al passato. Ma il ritorno effettivo del marchioavvenire tra il 2025 e il 2026, sfruttando l’onda lunga del Giubileo, che porterà in Italia un aumento significativo del traffico aereo.