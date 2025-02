Dilei.it - Alimentazione olistica: cos’è, benefici e come praticarla

L’non è una semplice dieta, bensì uno stile di vita che mette il cibo in relazione con il benessere fisico, mentale ed emozionale di un individuo. In parole povere, bisogna accantonare quello che è il concetto di calorie e macronutrienti, facendo risaltare il valore qualitativo degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole. L’punta ad una visione più ampia della salute, andando a bilanciare la nutrizione quotidiana con l’energia e l’equilibrio interiore. Ma in cosa consiste esattamente l’? Qualioffre? Si può integrare nella vita di tutti i giorni? In questo articolo del magazine di DiLei proveremo a rispondere a tutte queste domande, esplorando i principi dell’e i modi per metterla in pratica in modo semplice e sostenibile.