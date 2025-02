Alcaraz vince ma non convince al debutto a Rotterdam Passano Rublev e De Minaur

Leggi su Sportface.it

nte aper Carlos, favorito n°1 del seeding, che nella prima partita della sessione serale si è preso la sua personale rivincita nei confronti dell’idolo di casa Botic Van De Zandchulp. La sconfitta patita per mano dell’olandese agli US Open probabilmente il giovane iberico non l’ha ancora digerita, ma anche quest’oggi ha dovuto faticare molto contro un avversario ostico. Unmolto lontano dai suoi standard, con un match ricco di errori, in cui è riuscito a imporsi con lo score di 7-6(3) 3-6 6-1. Decisiva la rimonta nel primo set, in cui Van De Zandschulp ha tremato al momento di chiudere 5-4 e servizio, non concretizzando anche una palla set.250131 Alex deof Australia during the Davis Cup qualifier between Sweden and Australia on January 31, 2025 in Stockholm.