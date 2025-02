Juventusnews24.com - Alcaraz torna in Europa: l’ex calciatore della Juve è ufficialmente un nuovo giocatore di questa squadra di Premier League

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24incentrocampistaè undi questo club: il comunicatocentrocampistaè undell’Everton come comunicato dal club inglese.COMUNICATO – «L’Everton ha ingaggiato il centrocampista argentino Carlosin prestito dal Flamengo per il restostagione 2024/25, con un’opzione di acquisto a fine stagione. Il ventiduenne, che ha maturato esperienza incon il Southampton, è il primo acquisto di David Moyes da quando èto ad allenare il mese scorso».PAROLE – «Sono molto felice di unirmi all’Everton, un club così grande, con una tifoseria molto buona. Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei compagni die di vedere i tifosi allo stadio».