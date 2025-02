Ilgiorno.it - Albavilla, cade sul Monte Bollettone: soccorsa una donna

, 5 febbraio 2025 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per prestare soccorso a unadi 52 anni, che oggi verso le 13.30 si è infortunata mentre percorreva il sentiero che conduce al. Assieme alla squadra di specialisti del Saf della sede centrale di Como, insieme ai colleghi del distaccamento di Erba, hanno raggiunto e recuperato la, ferita a una gamba a causa di una caduta avvenuta in un tratto impervio. Laè stata trasportata fino al parcheggio sottostante con un fuoristrada, dove ad aspettarla c’era un’ambulanza che l’ha portata in ospedale per accertamenti.