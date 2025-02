Alba Parietti rivela | Ho avuto un tumore al collo dell’utero la prevenzione mi ha salvata Ricordo bene il dolore di mia nonna morta di cancro

Leggi su Open.online

In occasione della giornata mondiale contro la lotta ai tumoriha raccontato la sua esperienza da malata oncologica, in un lungo post su Instagram. «Era il 1997, luglio, avevo da tempo dei problemi a livello ginecologico – scrive -, per fortuna un bravissimo ginecologo, dopo avermi fatto un pap test, scoprì che avevo contratto il papilloma virus che mi aveva portato complicazioni serissime. Mi fece prima una colposcopia e subito dopo una biopsia. La diagnosi fu feroce: era un. Io provai a dargli un altro nome ma era un. Per l’esattezza una neoplasia grave al». La conduttrice e opinionista tv aggiunge: «Due giorni dopo il professor Di Piazza, a cui io devo la vita, mi operò e mi salvò. Dieci anni prima, difficilmente avrei potuto grazie alla, poterlo raccontare.