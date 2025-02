Unlimitednews.it - Al via programma “Take Care” Uefa per salute e benessere giovani

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Laha annunciato il lancio di, uninnovativo che sfrutta il potere del calcio per promuovere lae ilnella società, in particolare tra i bambini e i. Con la finalità di offrire una serie di strumenti di supporto a federazioni nazionali, leghe, club, altri portatori di interesse e scuole nella promozione dellae delè pensato affinchè figure influenti come genitori, insegnanti, allenatori e tecnici incoraggino uno stile di vita più sano e abitudini migliori. Nell’ambito della politicaper lae il, uno degli 11 pilastri della Strategia di Sostenibilità del Calcio 2030, la“intende mobilitare la comunità calcistica per promuovere unamigliore, invitare a uno stile di vita attivo e aumentare il coinvolgimento dei giocatori in tutte le fasce d’età”.