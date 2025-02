Ilgiorno.it - Al via nel parco dei Fontanili i corsi per coltivare l’orto

Tre appuntamenti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche neldeidi Rho per imparare a. Al via sabato 8 febbraio il corso di orticoltura urbana con l’agronomo Andrea Bucci. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Rho, Legambiente,del Roccolo, Passi e Crinali, con il sostegno di Fondazione Cariplo. Sabato 8 si parlerà di "Substrati e semi: dove trovarli e come sceglierli", sabato 15 febbraio "Le principali specie orticole, consociazioni e avvicendamenti", infine sabato 22 febbraio "Arriva la primavera! Il semenzaio e la progettazione del". Tutti gli incontri si terranno alla Casetta neldei, in fondo a via San Martino a Rho, dalle 10 alle 12. La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi su www.comune.rho.mi.it.