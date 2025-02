Lortica.it - Al via la stagione concertistica aretina 2025: “Le stelle della danza al Petrarca”

Un gala straordinario con i grandi nomiinternazionale apre la nuovaArezzo, 4 febbraio– Laprende il via con un evento di eccezionale prestigio: il gala di“Leal”, in programma il 9 febbraio alle ore 17 presso il Teatrodi Arezzo. La serata vedrà protagonisti alcuni tra i più celebri interpretiinternazionale con coreografie firmate da Valentino Zucchetti del Royal Ballet di Londra e altri coreografi di fama mondiale.Tra gli artisti in scena:Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala dal 2023Timofej Andrijashenko, principal dancer del Teatro alla ScalaRebecca Bianchi, étoile del Teatro dell’Opera di RomaMariko Sasaki e Lukas B. Brændsrød, primi solisti del Royal BalletDanilo Notaro, étoile del Teatro San Carlo di NapoliClaudia D’Antonio, étoile del Teatro San Carlo di NapoliClaudio Cocino, primo ballerino del Teatro dell’Opera di RomaL’evento, curato dalla Fondazione Guido d’Arezzo, segna l’inizio di unaricca di appuntamenti imperdibili, grazie al supporto del MinisteroCultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze e la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon.