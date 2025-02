Al Teatro Palladium ‘La Banca Universale’ | economia e finanza a teatro

Leggi su Funweek.it

Appuntamento a sabato 22 febbraio 2025 – alle ore 20.30 – con una prima assoluta al: LaUniversale. L'opera unisce la narrazione di Sandro Cappelletto – liberamente ispirata a L'Argent di Émile Zola – e le musiche originali di Fabrizio De Rossi Re per affrontare attraverso il linguaggio teatrale, i temi della speculazione, della brama di potere finanziario e delle crisi economiche in un racconto di musica e parole. Aristide Saccard, fondatore dellaUniversale di Parigi, protagonista del romanzo di Zola apparso in Italia nel 1891, è il simbolo del delirio della speculazione finanziaria. La visione grandiosa della suaUniversale – la testa a Parigi, il cuore a Roma e le braccia che si estendono fino all'India e alla Cina – rappresenta un'anticipazione della globalizzazione economica e riflette le dinamiche e l'opacità dell'finanziaria che ancora oggi affliggono il sistema globale.