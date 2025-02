Ilrestodelcarlino.it - "Al fianco di 50 comuni che rischiano definanziamento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il presidente dell’Anci Marche Marco Fioravanti ha raccolto le istanze dei cinquantamarchigiani sotto i mille abitanti che risultano penalizzati dal 798 della legge 207 del 31 dicembre 2024 (Legge di Bilancio) che prevede un taglio alla linea di finanziamento per gli enti locali piccoli e piccolissimi. Icoinvolti sono 17 della provincia di Macerata, 15 della provincia di Fermo, dieci della provincia di Pesaro Urbino, sei della provincia di Ascoli Piceno e due della provincia di Ancona. "Anci Marche è la casa di tutti i, grandi e piccoli – ha spiegato il presidente dell’Anci Marche Marco Fioravanti, che è sindaco del Comune di Ascoli Piceno – e in questi giorni ho avuto modo di confrontarmi con alcuni dei colleghi sindaci che contano sull’interlocuzione dell’Anci col Governo per trovare una soluzione.