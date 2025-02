Lanazione.it - Aiuto cuoco e banconista in vista della stagione estiva

Offerte nel settore del turismo. Per informazioni https://formazionelavoro.regione.liguria.it 8 ADDETTI PULIZIE. Società multiservizi ricerca 8 addetti alle pulizie per case vacanza, affittacamere, condomini e uffici fra Spezia e 5 Terre. Contratto a tempo determinato per. Part-time di 24 ore settimanali. Disponibilità a lavorare nei week end e festivi. Giorno di riposo infrasettimanale. Offerta 57910 1. Il Ristorante alla Marina di Manarola ricercacapo partita. Preferibili titoli di studio rilasciato da Istituto Alberghiero indirizzo cucina, età non superiore ai 38/40 anni. Contratto a tempo determinato marzo-novembre. Offerta 57899 1. Gelateria cerca/tuttofare. Tempo determinato stagionale, inizio indicativo aprile/giugno fino a settembre, possibilità rinnovo per le stagioni a seguire.