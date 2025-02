Forlitoday.it - Aics, rinnovate le cariche provinciali: nuovo consiglio direttivo, Catia Gambadori confermata alla presidenza

Leggi su Forlitoday.it

, dirigente di lungo corso della promozione sportiva è statadel comitato provinciale Forlì-Cesena dell’Associazione italiana cultura sport, che con i suoi 44mila soci si attesta in provincia come il primo ente di promozione sportiva. Per il prossimo.