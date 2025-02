.com - AI Experience con 101Ò: la guida essenziale per l’Intelligenza Artificiale applicata alla formazione e allo sviluppo

Leggi su .com

sta cambiando radicalmente il panorama lavorativo e dellaprofessionale. “AIcon“, pubblicato da Fòrema, si propone come un manuale pratico per HR Manager, Coach e Trainer che desiderano integrare strumenti di AI nei processi di apprendimento e gestione delle risorse umane. Questo libro è una risorsa fondamentale per chi vuole non solo esplorare le potenzialità dell’AI, ma anche comprendere le sue implicazioni etiche e le strategie più efficaci per un’integrazione nel settore HR.IndiceUn manuale pratico e aggiornatoPunti di forza di AIcon“AIcon” è un libro da non perdereAcquista “AIcon” di FòremaUn manuale pratico e aggiornatoLa struttura del libro è divisa in due sezioni principali:Teoria e contesto – Un’introduzione all’AI e al sistema, con un focus sul suo impatto nellaaziendale.