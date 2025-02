Anteprima24.it - Aggredisce l’autista del bus, fermato

Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadino extracomunitario è statodagli agenti della Polizia di Stato per aver aggredito il conducente di un pullman Busitalia. Il fatto è avvenuto questa mattina al capolinea di via Vinciprova, a Salerno. L’uomo, di nazionalità nigeriana, voleva salire sul pullman dalla porta d’uscita che, in quel momento, era impegnata dai passeggeri che stavano scendendo.ha provato a fermarlo ma l’extracomunitario ha reagito con violenza, scagliandosi contro di lui e prendendolo a pugni. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, hanno individuato elo straniero, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per Diego Corace, segretario provinciale della Fit-Cisl, “l’ennesimo episodio di violenza ai danni degli autisti di autobus” dimostra che “la situazione non è più tollerabile”.