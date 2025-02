Lanazione.it - “Agenda sociale”: un convegno sulla tutela di anziani e pensionati

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Unper tracciare prospettive, strategie e orizzonti operativi per il futuro della FAP - Federazionedelle Acli. Sabato 8 febbraio, a partire dalle 9.30, l’hotel Minerva di Arezzo sarà sede di una giornata di confronto e dibattito finalizzata a far emergere le principali criticità e opportunità collegate alla terza età con un focus su molteplici argomenti che spaziano dalla sanità alla previdenza, dal welfare intergenerazionale alladelle fragilità. L’incontro, dal titolo “”, farà affidamento sulle parole di dirigenti delle Acli nazionali, regionali e provinciali che saranno eccezionalmente riuniti per individuare soluzioni e proposte concrete da presentare nei diversi tavoli istituzionali. “La centralità e il ruolo deglinella società come risorsae culturale della comunità” sarà il filo conduttore di una giornata che, aperta da una riflessione di don Antonio Corno (accompagnatore spirituale delle Acli di Arezzo), entrerà nel vivo con la presentazione dei temi a cura del segretario regionale della FAP Acli Luigi Fanciulli e troverà poi il proprio epilogo alle 15.