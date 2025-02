Digital-news.it - AGCOM riorganizza le frequenze: addio 'Rete nazionale TV 12', più risorse per DAB+ e reti locali

L'’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () ha dato il via a un’importantezione dello spettro radio-televisivo e radiofonico digitale in Italia, come stabilito dalla delibera n. 22/25/CONS del 22 gennaio 2025. Un intervento che segna una svolta nella gestione dellee che punta a ottimizzare l’utilizzo di questa risorsa fondamentale per il sistema dell’informazione e dell’intrattenimento nel Paese.Il fulcro del procedimento riguarda la ridestinazione delleattualmente assegnate allatelevisiva n. 12, l’unica tra quelle pianificate rimasta non assegnata nonostante tre tentativi di gara. La decisione si basa su un dato di fatto: le undicinazionali attualmente in esercizio sono ritenute sufficienti a garantire la continuità dell’offerta televisiva e a soddisfare le esigenze del mercato, soprattutto alla luce dell’adozione dello standard DVB-T2 avviata nel 2024.