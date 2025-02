Quifinanza.it - Aga Khan IV, il principe che ha creato la Costa Smeralda e riscritto il turismo di lusso

Si è spento a Lisbona all’età di 88 anni Shah Karim al Hussaini, meglio noto come AgaIV, ilche ha trasformato un pezzo di Sardegna in un parco giochi per paperoni in cerca di esclusività. È stato ilre, il demiurgo della.La notizia della sua morte è stata diffusa dalla sua fondazione, che ha comunicato la scomparsa avvenuta in serenità, circondato dai familiari. Un uomo che ha saputo muoversi tra salotti dorati e operazioni finanziarie con la stessa disinvoltura con cui i suoi ospiti sfilavano sulla Promenade du Port a Porto Cervo., affari e strategia: il pacchetto completo.Il Consorzioha salutato il suore con un tributo lapidario ma efficace: “Non abbiamo parole. Solo una: GRAZIE”. Il tributo si è propagato immediatamente, rimbalzando dai jet privati agli editoriali dei giornali.