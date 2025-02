Dilei.it - Affari Tuoi, polemica sui concorrenti: i casting non sarebbero imparziali

Di tanto in tanto si parla dei game show Rai e di cosa ci sia dietro certe dinamiche. È ora (nuovamente) la volta di, che sembra non avere un processo dicosì lineare e candido. Non è avvenuto nulla di illegale, sia chiaro, ma questa storia fa storcere un po’ il naso ai fan.Due fidanzati vincenti adRiuscire ad avere la chance di prendere parte adnon è cosa che capita tutti i giorni. Considerando la potenziale somma vincibile, infatti, superare la fase di, giungere in studio e poter giocare la propria gara conto il dottore è un sogno per molti.Sorprende non poco, dunque, che una coppia di fidanzati sia stata così fortunata da riuscire ad approdare in trasmissione in due edizioni consecutive. Prima è toccato a Jessica Falvo, accolta da Amadeus, ora a Giovanni Francesco Molinaro, che ha giocato con Stefano De Martino.