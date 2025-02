Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, la reazione isterica dei gemelli al primo colpo. De Martino sconvolto: "E' uno scherzo?" | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ma sembra uno.". Stefano Deè sconcertato: altiro, pacco numero 12 dell'Emilia Romagna, i poveri ed estrosiAlessandro ed Adriano dal Piemonte pescano subito i 300mila euro. E come reagiscono? Qualsiasi concorrente di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, si sarebbe fatto prendere dallo sconforto e della depressione. I due ragazzi, all'opposto, se la ridono di gusto. Sghignazzano, si spanciano, "oohhhhohhh", "ahhahahhahah", si guardano in faccia e non riescono a restare seri. "Altiro!". Degira loro intorno agitando le mani giunte a mo' di preghiera e ripetendo quel "ma sembra uno". Alla fine la partita è sfortunata ma non del tutto. Arrivano con due pacchi, uno da 500 euro e uno da 10mila. Il Dottore offre loro 5.