Affari Tuoi Federica sfortunata? Occhio al pacco | un pesante sospetto | Guarda

Nuova partita di, nuova concorrente. Questa volta a giocare assieme a Stefano De Martino nella puntata di mercoledì 5 febbraio su Rai 1 è. La ragazza gioca per la regione Emilia Romagna ed è un tecnico di radiologia. Con lei la sorella Giulia. Ilche gli è capitato in sorte è il numero 17, mentre la specialità di questa sera è il cotechino. Una partita che inizia subito nel peggiore dei modi. La concorrente infatti elimina più pacchi rossi che blu, scatenando la reazione dei telespettatori. "Min***a che sf**a sorella mia", commenta qualcuno. E ancora: "Pensavo di essere sfig***a ma dopo stasera mi è un po' aumentata l'autostima", "Eh ma porca pu***na hai il lanternino per prendere i rossi rimasti??", "Ammazza che partitina, non ne azzecca una", "Non hai niente nel, lo vuoi capire?".