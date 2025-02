Tvplay.it - Affare sul gong tra Juve e Parma, è ufficiale: che rinforzo

Leggi su Tvplay.it

Gli ultimi giorni di mercato hanno regalato tante sorprese. Laè stata una delle squadre più attive da questo punto di vista. La sessione di calciomercato invernale è ufficialmente finita e ha regalato grandi emozioni. Parliamo di una delle sessioni più calde degli ultimi anni, ci sono stati tanti acquisti e tante sorprese e diversi club hanno realizzato colpi piuttosto importanti.e Milan sono state tra le squadre più attive per rinforzare la rosa.sultra, è: che(Lapresse) TvPlayL’ultima settimana dei rossoneri è stata impressionante, è arrivato Walker dal Manchester City e in attacco sono arrivati rinforzi di primo piano come Joao Felix e specialmente Santiago Gimenez, pagato 32 milioni di euro più bonus. Il Milan è attualmente fuori dalla zona Champions e la società ha lavorato duramente per accontentare le richieste di Sergio Conceicao.