Aeroporto di Ciampino fiamme sotto la torre di controllo | evacuato l’edificio

Roma, 5 febbraio 2025-Durante questa mattina, intorno alle 7.20 circa la squadra operativa ha inviato presso l'didiverse squadre VVF in supporto a quelle aereoportuali già presenti sul posto per un incendio di apparati elettrici ,divampato all'interno degli uffici ubicatiladi.I soccorritori VVF in via precauzionale hanno fatto evacuare tuttoa causa del denso fumo. Nessuna persona è rimasta coinvolta .Attualmente è presente sul posto il personale VVF aereoportuale per le verifiche e la bonifica degli uffici e le FF.OO.