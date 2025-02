Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto delle Marche tra i top 10 in Italia, Acquaroli esulta: "Cresce del 16%"

Ancona, 5 febbraio 2025 – Oltre 600mila passeggeri transitati e un robusto incremento nella crescita dei viaggiatori nel 2024, pari al +16 per cento sul 2023. Numeri che, di fatto, hanno proiettato l'Ancona International Airport nella top ten nazionale degli scali d'e hanno permesso al governatoreFrancescodire con un post sui social: “Un risultato straordinario per il nostro– l'esordio –. Lo scalo marchigiano nel 2024 è cresciuto del 16 per cento rispetto al 2023, molto più della media nazionale, risultando l'ottavo per crescita passeggeri sui 42 aeroportini e nettamente il migliore tra gli scali concorrenti del centro”. Per il presidente, l'“si conferma un'infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e turistico della nostra regione”.