Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto Bologna, Lepore: “Lavoriamo a un bus per collegare il Marconi alla città a prezzo contenuto”

, 5 febbraio 2025 – Un bus in sevizio 24 ore su 24 peril centro dellaall'a unpari o appena più alto del biglietto urbano ordinario. Questo l’obiettivo del sindaco Matteoannunciato al convegno 'Aeroporti in pista per il Paese'. "Vorrei darci un obiettivo nuovo, che vorrei ottenere entro la primavera: un autobus pubblico che colleghi l', che abbia unaccessibile per tutti, poco superiore e quasi pari al biglietto del bus – ha detto il primo cittadino – . È compatibile con il People mover nonostante il contratto e conExpress e Tper stiamo dialogando. È possibile anche grazie agli ottimi risultati diExpress”. "Vogliamo un trasporto pubblico – aggiunge ancora il sindaco – che integri anche il People Mover, i taxi, gli altri strumenti proprio perché pensiamo che ci debba essere una possibilità di accesso all'innanzitutto per tutte le fasce sociali, che ci debba essere un trasporto pubblico che abbia un costo accessibile e sua efficiente".