Aeroporti in Emilia-Romagna, de Pascale: "Non solo Bologna, strategia per farli crescere tutti"

5 febbraio 2025 – L’aeroporto Marconi diè in crescita. E dopo aver raggiunto i 10,8 milioni di passeggeri nel 2024 guarda all'obiettivo di 12 milioni per il 2030. Lo conferma il presidente dell'aeroporto di, Enrico Postacchini, nell'ambito del primo ‘Airport day’, l'evento promosso da Assaeroporto e dalle società di gestione aeroportuale associate nell'ambito del convegno "Tra economia e turismo: Aeroporto dicome catalizzatore dello sviluppo territoriale". In collegamento online col Marconi altri 17 scali in tutta Italia. Una rete per sostenerli In quest'ottica il presidente dell’Michele deguarda al futuro della rete aeroportuale regionale, ricordando che l'obiettivo di Viale Aldo Moro è accompagnare "i nostri quattro scali, individuando unacomune per sostenerli".