Adeyemi potrebbe andare alla Juve in estate. Giuntoli forte degli ottimi rapporti con la famiglia (Tuttosport)

svela una notizia di mercato sullantus che riguarda anche il Napoli. L’obiettivo che il club di De Laurentiis ha inseguito per un po’finire a Torino. Stiamo parlando diche ha detto no al Napoli “per essere protagonista in”. Adesso peròscrive che insarebbe disposto a lasciare la Bundeliga e accettare l’offerta dellantus.Leggi anche:è incerto, il Napoli attende la sua risposta (Corsport)lavora suda tempoScrive:Nelle suggestioni bianconere, infatti, la prossimantus targata Thiago Motta potrà contare sulla solidità difensivae sulla duttilità tattica di David Hancko. Ma anche sulle doti tecniche e sull’imprevedibilità offensiva di un giovane talento come Karim. Un profilo che, per caratteristiche, piace ae intriga altrettanto Thiago Motta.