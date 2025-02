Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, la rivelazione: «Era d’accordo con quel club, poi è saltato tutto». Il retroscena sull’obiettivo bianconero

di RedazionentusNews24, ladel calciomercato: «Eracon, poi è». Cosa è successoIntervenuto in conferenza stampa il dirigente del Napoli Giovanni Manna ha svelatolo che potrebbe essere il futuro di uno degli obiettivi del calciomercato– «Conavevamo una bozza di accordo con il Dortmund. Siamo stati lì, abbiamo parlato ma il calciatore non era sicuro e non è voluto venire adesso. Non abbiamo voluto insistere. Tutti i calciatori che sono arrivati da quest’estate hanno voluto fortemente venire a Napoli. Io non devo convincere nessuno in questo momento: se vuoi venire, vieni. I soldi della cessione di Kvara e dile che verranno nel futuro li investiremo per rinforzare la rosa.