Juventusnews24.com - Adeyemi Juve, il mercato non finisce mai. Giuntoli sempre in contatto con il padre per l’estate: svelato il piano per sbaragliare la concorrenza

di RedazionentusNews24, i bianconeri pensano già aldella prossima estate. L’esterno del Borussia Dortmund nel mirino: ecco qual è ilCome spiegato dall’edizione odierna di Tuttosport, il calciosi muove. I bianconeri hanno nel mirino Karimper, dopo averlo già trattato qualche mese fa e aver assistito da spettatori ad eventuali evoluzioni sul suo futuro a gennaio.Il giocatore potrebbe lasciare il Borussia Dortmund a fine stagione e da Torino studiano ilperla, ovviamente molto nutrita. Servirà almeno il quarto posto in campionato, e la conseguente qualificazione in Champions, per presentarsi dal giocatore con uan certa convincazione.intanto èincon il, così da provare a bloccare il giocatore.