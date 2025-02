Liberoquotidiano.it - Adesso Marinelli s'offre per il bis di M. Il figlio del secolo

Leggi su Liberoquotidiano.it

È venerdì sera e cala il sipario: Benito Mussolini, tra un ammiccamento in camera e l'altro, furoreggia in Parlamento. Si prende la responsabilità dell'assassinio Matteotti. Signore e signori, è ufficialmente dittatura. Occhio truce, «avanti!», piccola deroga alla musica techno in favore di melodie classiche, un collage psicotico di onorevoli dai volti sconvolti, ultimissimo sguardo in camera mentre il Ducescandisce la parola «silenzio». Fine della storia. Termina M.-Ildel, la chiacchieratissima serie sul dittatore. Il punto è che probabilmente c'è un errore: nessuna fine della storia. Da un punto di vista storico ci mancherebbe altro: nella fiction siamo al 3 gennaio 1925, c'è ancora tutto il Ventennio davanti. Si poteva ipotizzare di essere arrivati alla fine dello sceneggiato, ma è qui che sta l'errore: la serie tratta dal libro di Antonio Scurati è destinata a tornare con una seconda stagione.